25.07.2020, 21:55
ВИДЕО: Всего лишь 7 секунд! Самый быстрый нокаут в женском боксе
Вечер профессионального бокса в США был отмечен сверхбыстрым нокаутом в женском поединке.
Вечер профессионального бокса в США был отмечен сверхбыстрым нокаутом в женском поединке.
Уже на 7-й секунде боя американка Сеньеса Эстрада (19-0) отправила в глубокий нокаут свою соотечественницу Миранду Эдкинс (5-1).
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