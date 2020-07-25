25.07.2020, 21:55

ВИДЕО: Всего лишь 7 секунд! Самый быстрый нокаут в женском боксе


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ВИДЕО: Всего лишь 7 секунд! Самый быстрый нокаут в женском боксе
Poks. (Foto on illustratiivne)Anke Waelischmiller www.imago-images.de

Вечер профессионального бокса в США был отмечен сверхбыстрым нокаутом в женском поединке.

Уже на 7-й секунде боя американка Сеньеса Эстрада (19-0) отправила в глубокий нокаут свою соотечественницу Миранду Эдкинс (5-1).

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