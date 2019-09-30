ВИДЕО: Восходящая звезда бокса из Британии уничтожил соперника в первом раунде

В затяжной атаке Дубойс ударом по корпусу раскрыл защиту Эбенезера, просунул левый хук в челюсть, после чего уронил тяжелым хуком справа.



Тетте поднялся на ноги, но попал под шквал атак — есть нокдаун #2. Африканец вновь сумел вернуться в вертикальное положение, но рефери предпочел не рисковать его здоровьем и остановил схватку, прошедшую в Лондоне.