ВИДЕО: Восходящая звезда бокса из Британии уничтожил соперника в первом раунде
Вакантный титул чемпиона Британского Содружества в супертяжелом весе (свыше 90,7 килограмма) ожидаемо достался 22-летнему британцу Даниелу Дубойсу (13 побед в 13 поединках) — он уничтожил обладателя красивого имени 31-летнего ганца Эбенезера Тетте в стартовом раунде, передает vRINGe.com
Суд отменил решение о передаче скифского золота Украине
В фотоальбоме убитого дочерьми Хачатуряна было много любопытного
Взрослые, не дождавшись полиции, сами наказали банду малолеток
Власти Чечни честно сообщили о заболевании Кадырова