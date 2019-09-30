30.09.2019, 07:13

ВИДЕО: Восходящая звезда бокса из Британии уничтожил соперника в первом раунде


rus.delfi.ee
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Daniel Dubois
Daniel DuboisФото: Scanpix

Вакантный титул чемпиона Британского Содружества в супертяжелом весе (свыше 90,7 килограмма) ожидаемо достался 22-летнему британцу Даниелу Дубойсу (13 побед в 13 поединках) — он уничтожил обладателя красивого имени 31-летнего ганца Эбенезера Тетте в стартовом раунде, передает vRINGe.com

В затяжной атаке Дубойс ударом по корпусу раскрыл защиту Эбенезера, просунул левый хук в челюсть, после чего уронил тяжелым хуком справа.


Тетте поднялся на ноги, но попал под шквал атак — есть нокдаун #2. Африканец вновь сумел вернуться в вертикальное положение, но рефери предпочел не рисковать его здоровьем и остановил схватку, прошедшую в Лондоне.

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