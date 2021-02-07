ВИДЕО: Волков нокаутировал Оверима во втором раунде

В Лас-Вегасе прошло бойцовское шоу UFC Fight Night 184. В главным событии вечера 32-летний российский тяжеловес Александр Волков (33-8) одержал досрочную победу над 40-летним нидерландцем Алистаром Оверимом (47-19).
Поединок в Лас-Вегасе прошел с преимуществом российского тяжеловеса. В середине первого раунда Волков сбил соперника с ног, но нидерландский ветеран сумел избежать досрочного окончания боя.
Во второй пятиминутке Волков продолжал доминировать в октагоне. Оверим попытался перевести соперника в партер, но ничего из этой затеи у него не вышло. Волков раз за разом пробивал защиту соперника. Россиянин еще раз уронил соперника - подняться окровавленный Оверим не сумел.
Досрочная победа приблизила Волкова к поединку за чемпионский пояс. "Я много работал над своим джебом и знал, что могу завершить поединок досрочно, - сказал Волков после боя. - Конечно, я хочу биться за пояс".
Осенью 2018 года Волков был в шаге от чемпионского боя, но проиграл в драматичной схватке практически выигранный поединок американцу Деррику Льюису.
Ранее российский тяжеловес становился чемпионом Bellator (2012) и М-1 (2016 - выиграл бой у Дениса Смолдарева).
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