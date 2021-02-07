ВИДЕО: Волков нокаутировал Оверима во втором раунде

Поединок в Лас-Вегасе прошел с преимуществом российского тяжеловеса. В середине первого раунда Волков сбил соперника с ног, но нидерландский ветеран сумел избежать досрочного окончания боя.

Во второй пятиминутке Волков продолжал доминировать в октагоне. Оверим попытался перевести соперника в партер, но ничего из этой затеи у него не вышло. Волков раз за разом пробивал защиту соперника. Россиянин еще раз уронил соперника - подняться окровавленный Оверим не сумел.

Досрочная победа приблизила Волкова к поединку за чемпионский пояс. "Я много работал над своим джебом и знал, что могу завершить поединок досрочно, - сказал Волков после боя. - Конечно, я хочу биться за пояс".

Осенью 2018 года Волков был в шаге от чемпионского боя, но проиграл в драматичной схватке практически выигранный поединок американцу Деррику Льюису.

Ранее российский тяжеловес становился чемпионом Bellator (2012) и М-1 (2016 - выиграл бой у Дениса Смолдарева).