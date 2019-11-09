ВИДЕО: Волков и Забит победили в Москве американцев

Тяжеловес Александр Волков (31-7) единогласным решением судей выиграл трехраундовый бой у Грега Харди (5-2) - 30:27, 30:27, 30:27. Для Волкова поединок в Москве был первым боем после драматичного поражения в США от американца Деррика Льюиса осенью прошлого года.



Боец полулегкого веса Забит Магомедшарипов (18-1) доказал свое превосходство над Кэлвином Каттаром (20-4) - 29:28, 29:28, 29:28. Этот поединок был признан лучшим боем вечера - оба получили в качестве бонуса по 50 000 долларов. Дагестанский боец выиграл в американском промоушене 6 поединков подряд и является теперь одним из претендентов на чемпионский бой.