ВИДЕО: Усик победил британца, Гассиев нокаутировал албанца

Украинский супертяжеловес Александр Усик (18-0, 13 КО) выиграл в Лондоне 12-раундовый бой у британца Дерека Чисоры (32-10, 23 КО) единогласным решением судей - 117:112, 115:113, 115:113.
Два года назад Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе весе и перешел в супертяжи. Поединок в Лондоне был для него вторым в королевском дивизионе.
Чисора резво начал
36-летний британец очень активно начал бой. Габаритный Чисора - он был на 17 кило тяжелее Усика - сразу же завладел инициативой и размашистыми ударами пытался смять оппонента.
К середине боя 33-летний Усик выровнял ситуацию, а во второй половине поединка, когда британец заметно подустал, уроженец Крыма перевернул его ход в свою пользу.
Украинский боксер на протяжении всего боя демонстрировал хорошее движение на ринге, но было видно, что его ударам пока не хватает мощи. Бой с Чисорой не дал ответа - готов ли Усик к борьбе за чемпионские пояса в супертяжелом весе.
Усик мечтает о поясах в супертяжелом весе
В интервью после боя украинский боксер критично оценил свое выступление в Лондоне: "Поставил бы себе за этот бой тройку. Это был реальный тест в супертяжах. Я ожидал, что будет такой бой. Думал, что он будет еще жестче".
На вопрос - не поменялись ли его планы после боя с Чисорой? - Усик ответил так: "Я хочу стать не просто чемпионом, а абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе".
Победа Усика подтвердила его статус обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа (26-1). Свой следующий бой 30-летний британец проведет в декабре против 39-летнего болгарина Кубрата Пулева (28-1).
Гассиев не пожалел 43-летнего ветерана
Параллельно с боксерским представлением в Лондоне, вечер профессионального бокса боя проходил и в Сочи, где главным событием был дебют в супертяжелом весе 27-летнего Мурата Гассиева (26-1).
Российский боксер в 2018 году владел чемпионскими поясами в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF, но в финале Всемирной суперсерии бокса проиграл их в Москве Усику.
По ряду причин (травмы, пандемия, организационные проблемы) пауза Гассиева растянулась на два с лишним года - она продолжалась 830 дней! Соперником российского боксера был 43-летний албанец Нури Сефери (41-10), который в предыдущем поединке победил 36-летнего немца Мазена Гирке, потерпевшего 107 поражений (!) в профессиональной карьере.
Изначально было понятно, что уровень албанского ветерана несопоставим с классом Гассиева. Бой в Сочи завершился на второй минуте. Уроженец Северной Осетии первым же акцентированным ударом в голову отправил албанца в нокаут.
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