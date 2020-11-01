ВИДЕО: Усик победил британца, Гассиев нокаутировал албанца

Два года назад Усик стал абсолютным чемпионом мира в первом тяжелом весе весе и перешел в супертяжи. Поединок в Лондоне был для него вторым в королевском дивизионе.

Чисора резво начал

36-летний британец очень активно начал бой. Габаритный Чисора - он был на 17 кило тяжелее Усика - сразу же завладел инициативой и размашистыми ударами пытался смять оппонента.

К середине боя 33-летний Усик выровнял ситуацию, а во второй половине поединка, когда британец заметно подустал, уроженец Крыма перевернул его ход в свою пользу.

Украинский боксер на протяжении всего боя демонстрировал хорошее движение на ринге, но было видно, что его ударам пока не хватает мощи. Бой с Чисорой не дал ответа - готов ли Усик к борьбе за чемпионские пояса в супертяжелом весе.

Did the bell just save Chisora? 👀 pic.twitter.com/hGNYAnJ0M7 — DAZN Boxing (@DAZNBoxing__) October 31, 2020

Усик мечтает о поясах в супертяжелом весе

В интервью после боя украинский боксер критично оценил свое выступление в Лондоне: "Поставил бы себе за этот бой тройку. Это был реальный тест в супертяжах. Я ожидал, что будет такой бой. Думал, что он будет еще жестче".

На вопрос - не поменялись ли его планы после боя с Чисорой? - Усик ответил так: "Я хочу стать не просто чемпионом, а абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе".

Победа Усика подтвердила его статус обязательного претендента на чемпионский пояс по версии WBO, которым сейчас владеет Энтони Джошуа (26-1). Свой следующий бой 30-летний британец проведет в декабре против 39-летнего болгарина Кубрата Пулева (28-1).

Гассиев не пожалел 43-летнего ветерана

Параллельно с боксерским представлением в Лондоне, вечер профессионального бокса боя проходил и в Сочи, где главным событием был дебют в супертяжелом весе 27-летнего Мурата Гассиева (26-1).

Российский боксер в 2018 году владел чемпионскими поясами в первом тяжелом весе по версиям WBA и IBF, но в финале Всемирной суперсерии бокса проиграл их в Москве Усику.

По ряду причин (травмы, пандемия, организационные проблемы) пауза Гассиева растянулась на два с лишним года - она продолжалась 830 дней! Соперником российского боксера был 43-летний албанец Нури Сефери (41-10), который в предыдущем поединке победил 36-летнего немца Мазена Гирке, потерпевшего 107 поражений (!) в профессиональной карьере.