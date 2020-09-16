16.09.2020, 17:35
ВИДЕО: Упал и не поднялся. Брутальный нокаут кикбоксера
На кикбоксерском турнире в Токио, который прошел в минувшие выходные, брутальный нокаут был зафиксирован в весовой категории до 52 килограммов.
На кикбоксерском турнире в Токио, который прошел в минувшие выходные, брутальный нокаут был зафиксирован в весовой категории до 52 килограммов.
Японец Риуто Оянума во втором раунде ногой с разворота отправил в глубокий нокаут своего соотечественника.
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