27.10.2020, 06:30

ВИДЕО: Уникальный нокаут! Российский боец превратился в каменную статую

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ВИДЕО: Уникальный нокаут! Российский боец превратился в каменную статую
PankrationRepro

На турнире по современному панкратиону, который проходил в минувшие выходные во Владивостоке, зрители стали свидетелями уникального нокаута.

На исходе первой минуты боя хабаровчанин Вячеслав Птицын нокаутировал хозяина октагона Вячеслава Рославца. Поверженный соперник не упал на канвас, а застыл у сетки, как каменная статуя.

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