ВИДЕО: Уникальный нокаут! Российский боец превратился в каменную статую

На турнире по современному панкратиону, который проходил в минувшие выходные во Владивостоке, зрители стали свидетелями уникального нокаута.
На исходе первой минуты боя хабаровчанин Вячеслав Птицын нокаутировал хозяина октагона Вячеслава Рославца. Поверженный соперник не упал на канвас, а застыл у сетки, как каменная статуя.
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