23.12.2020, 17:25

ВИДЕО: Удар в челюсть и все кончено. Лучшие нокауты 2020 года


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ВИДЕО: Удар в челюсть и все кончено. Лучшие нокауты 2020 года
Joaquin Buckley (paremal) vs Impa Kasanganay.Kaader videost

Два сильнейших промоушена смешанных единоборств UFC и Bellator назвали претендентов на победу в номинации "Лучший нокаут 2020 года".

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на победу претендуют удары Коди Гарбрандта, Хоакина Бакли, Хаоса Уильямса и Кевина Холланда. Проголосовать за самый яркий момент можно на сайте UFC, а также на их страничке в Twitter или Facebook.

Конкурирующая организация Bellator назвала свой список лучших нокаутеров 2020 года. Он гораздо обширнее - в нем 21 нокаут.

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