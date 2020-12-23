ВИДЕО: Удар в челюсть и все кончено. Лучшие нокауты 2020 года

В Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC) на победу претендуют удары Коди Гарбрандта, Хоакина Бакли, Хаоса Уильямса и Кевина Холланда. Проголосовать за самый яркий момент можно на сайте UFC, а также на их страничке в Twitter или Facebook.

Конкурирующая организация Bellator назвала свой список лучших нокаутеров 2020 года. Он гораздо обширнее - в нем 21 нокаут.