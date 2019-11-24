ВИДЕО: Уайлдер выиграл битву тяжеловесов одним ударом

Поединок в Лас-Вегасе проходил в невысоком темпе. В первой половине боя активнее выглядел на ринге 40-летний кубинский ветеран.

Все решил один удар

Уайлдер не форсировал ход поединка, пытаясь затащить соперника в поздние раунды. Американец расчехлил свою правую пушку на последних секундах седьмого раунда, выиграв бой по сути одним ударом.



Соперники второй раз встречались на ринге. В марте 2018-го Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде.

34-летний Уайлдер остается непобежденным боксером. Он выиграл 42 поединка, причем 41 бой он завершил нокаутом. Единственный, кто устоял против американца, британский тяжеловес Тайсон Фьюри. Их поединок в декабре прошлого года завершился вничью. Повторный бой этих боксеров ожидается через несколько месяцев.

Возьмет ли Джошуа реванш?

Самый ожидаемый бой года в тяжелом дивизионе пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.

1 июня британец Энтони Джошуа (22-1) потерпел первое поражение в карьере, неожиданно проиграв нокаутом мексиканцу Энди Руису (33-1).

Теперь Джошуа попытается вернуть себе чемпионские пояса IBF/WBO/WBA/IBO в Эр-Рияде. Интересно, что гонорар Джошуа за предстоящий бой составит 85 млн долларов, а действующий чемпион Руис получит лишь 13 млн.