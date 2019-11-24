ВИДЕО: Уайлдер выиграл битву тяжеловесов одним ударом

Чемпион мира по боксу по версии WBC Деонтей Уайлдер (42-0) успешно провел очередную защиту чемпионского пояса. Американский тяжеловес нокаутировал кубинца Даниэля Ортиса (31-2) на исходе седьмого раунда.
Поединок в Лас-Вегасе проходил в невысоком темпе. В первой половине боя активнее выглядел на ринге 40-летний кубинский ветеран.
Все решил один удар
Уайлдер не форсировал ход поединка, пытаясь затащить соперника в поздние раунды. Американец расчехлил свою правую пушку на последних секундах седьмого раунда, выиграв бой по сути одним ударом.
Соперники второй раз встречались на ринге. В марте 2018-го Уайлдер нокаутировал Ортиса в 10-м раунде.
34-летний Уайлдер остается непобежденным боксером. Он выиграл 42 поединка, причем 41 бой он завершил нокаутом. Единственный, кто устоял против американца, британский тяжеловес Тайсон Фьюри. Их поединок в декабре прошлого года завершился вничью. Повторный бой этих боксеров ожидается через несколько месяцев.
Возьмет ли Джошуа реванш?
Самый ожидаемый бой года в тяжелом дивизионе пройдет 7 декабря в Саудовской Аравии.
1 июня британец Энтони Джошуа (22-1) потерпел первое поражение в карьере, неожиданно проиграв нокаутом мексиканцу Энди Руису (33-1).
Теперь Джошуа попытается вернуть себе чемпионские пояса IBF/WBO/WBA/IBO в Эр-Рияде. Интересно, что гонорар Джошуа за предстоящий бой составит 85 млн долларов, а действующий чемпион Руис получит лишь 13 млн.
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