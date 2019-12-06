ВИДЕО: Тяжеловесы Поветкин и Джошуа взвесились перед шейхами

7 декабря в Саудовской Аравии пройдет самый ожидаемый бой года в тяжелом дивизионе. Неожиданно потерявший летом четыре чемпионских пояса британский боксер Энтони Джошуа (22-1) постарается взять реванш у американца мексиканского происхождения Энди Руиса (33-1).
В рамках этого вечера бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин (35-2) сразится с 31-летним американцем Майклом Хантером (18-1). Для 40-летнего россиянина ставка в этом бою очень высока. Поражение ставит по сути крест на его боксерской карьере, победа открывает дорогу к поединку за чемпионский титул.
За сутки до представления в Эр-Рияде прошла традиционная церемония взвешивания участников. Вес Поветкина - 104 кг. Его оппонент Хантер оказался чуть легче - 102,9 кг.
Джошуа показал на весах 107,5 кг, действующий чемпион мира Руис значительно тяжелее - 128,7 кг.
Опубликована переписка Анастасии Ещенко с подругой о Соколове
«Питер — чё, вообще другая страна?»: Баринова удивил диалект
Второклассница покончила с собой из-за взрослого мужчины
Стало известно, какая группа крови несет долголетие