ВИДЕО: Три нокдауна и нокаут. Крутой бой бойца ММА с боксером

В стартовом раунде Коллард дважды отправлял соперника в нокдаун, однако на последней минуте боец ММА прозевал удар и был сбит с ног.

Во втором раунде Коллард обрушил на молодого боксера шквал атак (соотношение ударов в поединке 60-27) - рефери прервал бой. Гуахардо потерпел первое поражение в карьере.