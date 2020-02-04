ВИДЕО: Три нокдауна и нокаут. Крутой бой бойца ММА с боксером

26-летний американский боксер-средневес Клэй Коллард (6-2), имеющий большой опыт выступления в смешанных единоборствах, в суперзрелищном поединке нокаутировал 19-летнего соотечественника Раймондо Гуахардо (5-1).
В стартовом раунде Коллард дважды отправлял соперника в нокдаун, однако на последней минуте боец ММА прозевал удар и был сбит с ног.
Во втором раунде Коллард обрушил на молодого боксера шквал атак (соотношение ударов в поединке 60-27) - рефери прервал бой. Гуахардо потерпел первое поражение в карьере.
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