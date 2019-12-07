ВИДЕО: Толстяк Руис поколотил Джошуа, но заработает в 7 (!) раз меньше. Это нормально?

Боксеры второй раз за последние полгода сразятся на ринге. 1 июня толстяк Руис неожиданно для многих нокаутировал Джошуа в седьмом раунде. Зрители увидели 5 нокдаунов!

Тот бой в Нью-Йорке мог завершиться еще в третьем раунде, поскольку Джошуа первым отправил соперника в нокдаун. Однако Руис оказался стойким бойцом - уже через 20 секунд после возобновления боя он сбил соперника с ног, а в самой концовке раунда Джошуа еще раз оказался на полу.

Бой был прекращен в середине седьмого раунда, когда Руис еще два раз отправил соперника в нокдаун. Джошуа проводил первый первый бой за пределами Великобритании и потерпел первое поражение в карьере.

Теперь британец рассчитывает в Саудовской Аравии взять реванш. Интересно, что гонорар чемпиона мира Руиса за предстоящий бой в Эр-Рияде составит примерно 13 млн долларов, тогда как претендент на чемпионские пояса Джошуа получит 85 млн долларов. Это справедливо?