ВИДЕО: Толстяк Руис поколотил Джошуа, но заработает в 7 (!) раз меньше. Это нормально?
7 декабря в Саудовской Аравии пройдет боксерский бой тяжеловесов - действующий чемпион мира американец Энди Руис (33-1) сразится с британцем Энтони Джошуа (22-1).
7 декабря в Саудовской Аравии пройдет боксерский бой тяжеловесов - действующий чемпион мира американец Энди Руис (33-1) сразится с британцем Энтони Джошуа (22-1).
Боксеры второй раз за последние полгода сразятся на ринге. 1 июня толстяк Руис неожиданно для многих нокаутировал Джошуа в седьмом раунде. Зрители увидели 5 нокдаунов!
Тот бой в Нью-Йорке мог завершиться еще в третьем раунде, поскольку Джошуа первым отправил соперника в нокдаун. Однако Руис оказался стойким бойцом - уже через 20 секунд после возобновления боя он сбил соперника с ног, а в самой концовке раунда Джошуа еще раз оказался на полу.
Бой был прекращен в середине седьмого раунда, когда Руис еще два раз отправил соперника в нокдаун. Джошуа проводил первый первый бой за пределами Великобритании и потерпел первое поражение в карьере.
Теперь британец рассчитывает в Саудовской Аравии взять реванш. Интересно, что гонорар чемпиона мира Руиса за предстоящий бой в Эр-Рияде составит примерно 13 млн долларов, тогда как претендент на чемпионские пояса Джошуа получит 85 млн долларов. Это справедливо?
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