31.10.2019, 23:50
ВИДЕО: Тайсон Фьюри выкинул американца с ринга
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри успешно дебютировал в рестлинге.
Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри успешно дебютировал в рестлинге.
Британец выкинул с ринга американца Брона Строумэна ударом по голове. Поединок прошел в Саудовской Аравии.
Блокирующее рекламу приложение блокирует и часть контента Delfi. Чтобы читать портал без ограничений, отключите блокировку рекламы, пожалуйста.
"Они меня все достали": подробности кровавой бойни в Забайкалье
Физическое насилие в тюрьме: Мамаев не стал об этом умалчивать
Вся семья прокурора погибла в огне
Ложись и не рыпайся: что мигранты творят в Европе