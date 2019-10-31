31.10.2019, 23:50

ВИДЕО: Тайсон Фьюри выкинул американца с ринга


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Tyson Fury pärast võidukat matši Las Vegases.
Tyson FuryFoto: Isaac Brekken, PA Wire/PA Images/Scanpix

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри успешно дебютировал в рестлинге.

Британец выкинул с ринга американца Брона Строумэна ударом по голове. Поединок прошел в Саудовской Аравии.

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