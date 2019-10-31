ВИДЕО: Тайсон Фьюри выкинул американца с ринга

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Tyson Fury Foto: Isaac Brekken, PA Wire/PA Images/Scanpix

Экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Тайсон Фьюри успешно дебютировал в рестлинге.