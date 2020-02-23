ВИДЕО: Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера

31-летний британский боксер-супертяжеловес Тайсон Фьюри (30-0-1) вернул себе звание чемпиона мира, нокаутировав в седьмом раунде американца Деонтея Уайлдера (42-1-1).
По ходу боя Фьюри - он был по результатам взвешивания на 19 кг тяжелее соперника - дважды (в третьем и пятом раундах) отправлял американца в нокдаун. К середине боя Уайлдер заметно подустал. После атаки в седьмом раунде угол американца выбросил белое полотенце.
34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Фьюри получил чемпионский пояс WBC.
Поединок в Лас-Вегасе был вторым противостоянием боксеров. Первый бой между ними завершился в декабре 2018 года вничью. После поражения Уайлдер имеет право вызвать соперника на матч-реванш.
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