ВИДЕО: Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера

По ходу боя Фьюри - он был по результатам взвешивания на 19 кг тяжелее соперника - дважды (в третьем и пятом раундах) отправлял американца в нокдаун. К середине боя Уайлдер заметно подустал. После атаки в седьмом раунде угол американца выбросил белое полотенце.

34-летний Уайлдер потерпел первое поражение в профессиональной карьере. Фьюри получил чемпионский пояс WBC.

Поединок в Лас-Вегасе был вторым противостоянием боксеров. Первый бой между ними завершился в декабре 2018 года вничью. После поражения Уайлдер имеет право вызвать соперника на матч-реванш.

Wilders team throw the towel in round 7 Tyson Fury is now the WBC & Ring Magazine heavyweight championship of the world’ #WilderFury2 🇺🇸🇬🇧 pic.twitter.com/hRKa0yvaHb — BOXING CORNER 2️⃣4️⃣/7️⃣ (@boxingcorner247) February 23, 2020