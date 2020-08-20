ВИДЕО: Сумеет ли российский боец одолеть обидчика Емельяненко?

37-летний Бейдер в своем последнем поединке - он состоялся в январе 2019 года - нокаутировал на первой минуте боя легендарного Федора Емельяненко (39-6) и завоевал чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

Сумеет ли Немков взять реванш за поражение своего соотечественника? Букмекеры отдают в этом поединке предпочтение действующему чемпиону Bellator в полутяжелом и тяжелом весе Бейдеру.

За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Оба бойца смешанных единоборств показали одинаковый вес - 92,5 кг.