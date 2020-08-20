ВИДЕО: Сумеет ли российский боец одолеть обидчика Емельяненко?

21 августа в США пройдет бойцовское представление Bellator 244, главным событием которого станет битва 28-летнего российского полутяжеловеса Вадима Немкова (11-2) с американцем Райаном Бейдером (27-5).
37-летний Бейдер в своем последнем поединке - он состоялся в январе 2019 года - нокаутировал на первой минуте боя легендарного Федора Емельяненко (39-6) и завоевал чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.
Сумеет ли Немков взять реванш за поражение своего соотечественника? Букмекеры отдают в этом поединке предпочтение действующему чемпиону Bellator в полутяжелом и тяжелом весе Бейдеру.
За сутки до боя состоялась традиционная церемония взвешивания участников. Оба бойца смешанных единоборств показали одинаковый вес - 92,5 кг.
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