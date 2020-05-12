ВИДЕО: Сумасшедший нокаут за 20 секунд на UFC 249
Украшением бойцовского представления UFC 249, состоявшегося в минувшие выходные при пустых трибунах в Джексонвилле (США), стал бой с участием уроженца Камеруна Франсиса Нганну (15-3).
Украшением бойцовского представления UFC 249, состоявшегося в минувшие выходные при пустых трибунах в Джексонвилле (США), стал бой с участием уроженца Камеруна Франсиса Нганну (15-3).
33-летний тяжеловес за 20 секунд отправил в нокаут суринамского бойца Жаирзиньо Розенстрайка (10-1). За эту победу Нганну заработал 360 000 долларов, потерпевший первое поражение в карьере Розенстрайк получил 80 000 долларов.
В другом поединке тяжеловесов 42-летний россиянин Алексей Олейник (59-13) раздельным решением судей одолел в трехраундовом поединке бразильца Фабрисиу Вердума (23-9). За 15 минут поединка Олейник нанес 241 удар, из них 112 в первом раунде! Гонорар российского ветерана составил 160 000 долларов, его ровесник получил 100 000 USD.
Следующие два бойцовских турнира UFC проведет в Джексонвилле 13 и 16 мая.
Лучшие моменты бойцовского представления UFC 249
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