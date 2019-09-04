04.09.2019, 19:50

ВИДЕО: Смолдарев нокаутировал в России непобедимого бойца ММА

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Геннадий Медведев
Геннадий Медведев
gennadi.medvedev@delfi.ee
EST
Denis Smoldarev
Denis SmoldarevFoto: www.facebook.com/acamma

Эстонский тяжеловес Денис Смолдарев на турнире АСА 97 в Краснодаре одержал досрочную победу над греком Яннисом Арзуманидисом.

29-летний Смолдарев завершил бой на предпоследней минуте первого раунда. Сначала он двумя ударами свалил 32-летнего соперника с ног, а затем стремительно провел добивание.

Смолдарев (14-5) прервал серию из двух поражений подряд, Арзуманидис (6-1) потерпел первое поражение в карьере.

"К поединку в Краснодаре никакой специальной подготовки у меня не было, - отметил в разговоре с Delfi Смолдарев. - Я находился в конце августа на сборах в Москве, когда поступило предложение провести бой с греком. Согласился сразу, поскольку чувствовал, что нахожусь в отличной форме. Немного сбросил вес - он был 112 кг - и все прошло удачно. Следующий поединок, видимо, будет у меня в ноябре".

За досрочную победу Смолдарев получил от организаторов бонус в размере 5000 долларов.

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🇪🇪 Он вернулся! #ACA97

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