ВИДЕО: Смолдарев нокаутировал в России непобедимого бойца ММА

29-летний Смолдарев завершил бой на предпоследней минуте первого раунда. Сначала он двумя ударами свалил 32-летнего соперника с ног, а затем стремительно провел добивание.

Смолдарев (14-5) прервал серию из двух поражений подряд, Арзуманидис (6-1) потерпел первое поражение в карьере.

"К поединку в Краснодаре никакой специальной подготовки у меня не было, - отметил в разговоре с Delfi Смолдарев. - Я находился в конце августа на сборах в Москве, когда поступило предложение провести бой с греком. Согласился сразу, поскольку чувствовал, что нахожусь в отличной форме. Немного сбросил вес - он был 112 кг - и все прошло удачно. Следующий поединок, видимо, будет у меня в ноябре".

За досрочную победу Смолдарев получил от организаторов бонус в размере 5000 долларов.