03.02.2021, 16:35

ВИДЕО: Смертельный удар боксера-полутяжеловеса

 (1)
EST 7
küünal
küünalFoto: Ago Tammik

Трагедией завершился благотворительный поединок пакистанских боксеров-полутяжеловесов. 26-летний Мохаммед Аслам скончался после нокаутирующего удара от своего соотечественника Вали Хана.

Чемпион Пакистана потерял на ринге сознание. Боксер был доставлен в частную больницу, где от полученных травм скончался.

Аслам провел на профессиональном ринге 2 боя, в которых оба раза одержал досрочные победы. Основным местом его работы была Избирательная комиссия Пакистана.

Еще больше новостей про СПОРТ ЗДЕСЬ.

Читайте также: