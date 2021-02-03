ВИДЕО: Смертельный удар боксера-полутяжеловеса

Чемпион Пакистана потерял на ринге сознание. Боксер был доставлен в частную больницу, где от полученных травм скончался.

Аслам провел на профессиональном ринге 2 боя, в которых оба раза одержал досрочные победы. Основным местом его работы была Избирательная комиссия Пакистана.

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