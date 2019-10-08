08.10.2019, 21:50

ВИДЕО: Следующий бой Смолдарев проведет против польского нокаутера


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Denis Smoldarev
Denis SmoldarevFoto: facebook.com/acamma

Известный эстонский мастер смешанных единоборств Денис Смолдарев (14-5) следующий бой проведет 15 ноября в Варшаве против польского тяжеловеса Даниэля Омьяленчука (22-9). Поединок пройдет в рамках бойцовского шоу АСА 101.

Свой последний бой 37-летний поляк выиграл в начале июня у 33-летнего россиянина Евгения Ерохина (20-7). Хабаровский тяжеловес считался фаворитом боя, но на второй минуте поединка Омьяленчук сокрушил его ударом слева и провел добивание.

Смолдарев в начале сентября одержал досрочную победу в первом раунде над греком Яннисом Арзуманидисом.

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🇪🇪 Он вернулся! #ACA97

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Напомним, что юбилейный турнир АСА 100, состоявшийся на прошлой неделе в Грозном, был отмечен трагическим обстоятельством. Узбекский боец Бекзод Нурматов перенес после боя инсульт, впал в кому и скончался.

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