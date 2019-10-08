ВИДЕО: Следующий бой Смолдарев проведет против польского нокаутера

Свой последний бой 37-летний поляк выиграл в начале июня у 33-летнего россиянина Евгения Ерохина (20-7). Хабаровский тяжеловес считался фаворитом боя, но на второй минуте поединка Омьяленчук сокрушил его ударом слева и провел добивание.

Смолдарев в начале сентября одержал досрочную победу в первом раунде над греком Яннисом Арзуманидисом.



Напомним, что юбилейный турнир АСА 100, состоявшийся на прошлой неделе в Грозном, был отмечен трагическим обстоятельством. Узбекский боец Бекзод Нурматов перенес после боя инсульт, впал в кому и скончался.