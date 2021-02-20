ВИДЕО: Скандально известный Дацик выбросил соперника с ринга

Поединок по правилам бокса был завершен досрочно в четвертом раунде. Разница в весе между бойцами составляла 35 кг. Дацик пытался смять соперника за счет мощи своих ударов, но неплохо двигавшийся по рингу Дижон попадал в российского супертяжеловес чаще.

Развязка наступила в заключительном раунде. 128-килограммовый Дацик пошел в атаку, прижал соперника к канатам и мощным ударом выкинул его за пределы ринга. Публика в Красногорске ревела от восторга.

Дацик известен не только благодаря спортивным выступлениям. Его имя не раз фигурировало в разделах криминальной хроники. Ограбление, нападение на проституток, незаконное пересечение границы - биография у бойца очень богатая.

В декабре 2019 года Дацик с товарищем пытались на лодке пересечь российско-эстонскую границу по реке Нарва. Эстонские пограничники задержали эту парочку и передали их российской стороне.

Дацик получил 1 год колонии строгого режима, но минувшей осенью он подал ходатайство об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено - на свободу Дацик вышел на месяц раньше положенного срока в ноябре.

Наибольшую известность Дацику в мире единоборств принес поединок будущим чемпионом UFC в тяжелом весе Андреем Орловским (30-19). Для обоих бойцов это был дебютный бой, который Дацик выиграл в 1999 году нокаутом.

Главным событием боксерского вечера в Красногорске станет 10-раундовый поединок профессионалов: российский средневес Федор Чудинов (23-2) сразится с представителем Малави Айзеком Чилемба (26-7). На кону в этом поединке чемпионский пояс WBA Gold, которым владеет Чудинов.