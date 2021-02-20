ВИДЕО: Силламяэский боксер улетел в глубокий нокдаун. А как же дисклаф?

Формат боя предусматривал 4 раунда, но поединок был прерван досрочно. На последних секундах второго раунда Баннов пропустил чувствительный удар в лицо и оказался в тяжелом нокдауне. В начале третьего раунда россиянин еще раз уронил силламяэского боксера. Рефери оценил самочувствие Баннова и прекратил бой.

Баннов дисквалифицирован до июня 2022 года

Решение было принято верное. Ведущий вечера объявил победителя боя, российский боксер успел дать интервью на ринге, а Баннову все это время еще оказывали в углу медицинскую помощь.

Очередное поражение Баннова, если исходить из его статистики, не удивляет. В этой ситуации интересно другое. Силламяэский боксер за нарушение антидопинговых правил находится под 4-летней дисквалификацией, которая истечет только 12 июня 2022 года.

В то же время за период дисквалификации Баннов провел уже 10 боев (1 ничья - 9 поражений) во Франции, Великобритании и России.

Боксеры не признают ВАДА?

"Мы не знаем, на каком основании Баннов проводит профессиональные бои на ринге, - отметил в разговоре с RusDelfi исполнительный директор и член правления Eesti Antidoping Хенн Валлимяэ. - Можно лишь предположить, что некоторые боксерские организации, под эгидой которых выступал Баннов, не признают Всемирный антидопинговый кодекс ВАДА. Но это только предположение. Будем разбираться в этой ситуации".

Бойцовский вечер в подмосковном Красногорске, где выступал Баннов и выйдет на ринг Вячеслав Дацик, судя по логотипам на ринге, проходит под эгидой Федерации бокса России. Эта организация признает ВАДА.

Не смог прояснить до конца ситуацию и президент Федерации профессионального бокса Эстонии Александр Караваев:

"Тут какое-то недоразумение. О дисквалификации Баннова Эстонской антидопинговой службой, честно скажу, не слышал. Да, у него были несколько лет назад проблемы во Франции, где его поймали на мельдонии, но Баннова нет в списке дисквалифицированных боксеров Европейского боксерского союза. Иначе бы его просто не допустили к боям".