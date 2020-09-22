ВИДЕО: Шведский чеченец продолжает избивать соперников в UFC

Выступающий под шведским флагом 26-летний чеченец Хамзат Чимаев (9-0) продолжает переписывать рекорды в Абсолютном бойцовском чемпионате.
В минувшие выходные Чимаев за 17 секунд ударом в челюсть нокаутировал в Лас-Вегасе 32-летнего американского средневеса Джеральда Мершарта (31-14).
Чимаев установил новый рекорд UFC, выиграв 3 боя за 66 дней (прежнее достижение составляло 105 дней). За каждый из поединков - все они завершились досрочно - уроженец Чечни был удостоен денежного бонуса. Швед заявил, что готов драться с любым топовым соперником.
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