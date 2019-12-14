ВИДЕО: Шлеменко задушил американца в концовке первого раунда

38-летний американский боец-средневес был близок к победе над Шлеменко удушающим приемом в середине первого раунда, но россиянин сумел выбраться из трудной ситуации. В концовке первой пятиминутки 35-летний Шлеменко нанес несколько тяжелых ударов и завершил поединок удушением за две секунды до конца раунда.

В соглавном событии вечера 31-летний уральский боец Иван Штырков (16-1) проиграл 35-летнему швейцарцу Ясубею Эномото (20-11) в середине второго раунда удушающим приемом. Выступавший ранее в тяжелом весе Штырков впервые выступал в среднем весе, потерпев первое поражение в профессиональной карьере.