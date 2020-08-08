ВИДЕО: Сенсации не произошло: Смолдарев проиграл в Чечне нокаутом

Фаворитом поединка в чеченской столице считался хозяин октагона Вахаев, выигравший 5 боев подряд. Но как показал ход схватки, у Смолдарева были неплохие шансы на победу.

На второй минуте боя Денис сбил соперника с ног и занял доминирующую позицию в партере. Казалось, Смолдарев сумеет сотворить сенсацию. Однако чеченский тяжеловес на удивление легко перехватил инициативу и взял бой под свой контроль.

Вахаев обрушил на Смолдарева серию ударов руками и кулаками. В начале четвертой минуты поединка рефери остановил бой - технический нокаут.

"В самом начале поединка получил травму ноги. К тому же я совершил ошибку на добивании и потерял позицию. Пропустил сильный удар в шею - свело челюсть и плечо. Пытался, что-то придумать, но соперник не дал шанса. Сейчас отлеживаюсь в гостинице - ходить не могу", - так прокомментировал для Delfi исход поединка Смолдарев.