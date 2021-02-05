ВИДЕО: Секс-символ ММА устроила потасовку перед боем
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант (8-5) перед дебютом в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC устроила потасовку с боксершей Британ Харт.
Секс-символ ММА Пейдж Ванзант (8-5) перед дебютом в промоушене кулачных боев Bare Knuckle FC устроила потасовку с боксершей Британ Харт.
На дуэли взглядов американка схватила соотечественницу за горло и оттолкнула ее. Харт попыталась ответить, однако организаторы разняли темпераментных девушек.
26-летняя Ванзант обрела широкую популярность во время выступления в UFC. Откровенные снимки спортсменки привлекли внимание фанатов смешанных единоборств. В настоящий момент у Пейдж 2,7 млн подписчиков в "Инстаграме".
Правда, в клетке дела у спортсменки шли не лучшим образом. За последние годы она провела 4 боя, в которых потерпела 3 поражения. К тому же Пейдж
была не очень довольна своими гонорарами. В порыве откровения она призналась, что на рекламе в "Инстаграме" зарабатывает гораздо больше, чем получает за бои в клетке.
После таких слов продлевать контракт с силиконовой красоткой руководство UFC не стало. Впрочем, Пейдж быстро нашла новую работу, подписав контракт с лигой кулачных боев. Ее дебют состоится 6 февраля.
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