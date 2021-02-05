ВИДЕО: Секс-символ ММА устроила потасовку перед боем

На дуэли взглядов американка схватила соотечественницу за горло и оттолкнула ее. Харт попыталась ответить, однако организаторы разняли темпераментных девушек.

26-летняя Ванзант обрела широкую популярность во время выступления в UFC. Откровенные снимки спортсменки привлекли внимание фанатов смешанных единоборств. В настоящий момент у Пейдж 2,7 млн подписчиков в "Инстаграме".

Правда, в клетке дела у спортсменки шли не лучшим образом. За последние годы она провела 4 боя, в которых потерпела 3 поражения. К тому же Пейдж

была не очень довольна своими гонорарами. В порыве откровения она призналась, что на рекламе в "Инстаграме" зарабатывает гораздо больше, чем получает за бои в клетке.

После таких слов продлевать контракт с силиконовой красоткой руководство UFC не стало. Впрочем, Пейдж быстро нашла новую работу, подписав контракт с лигой кулачных боев. Ее дебют состоится 6 февраля.