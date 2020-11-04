ВИДЕО: С кикбоксингом покончено! Воровский сменил вид спорта

"Я решил закончить с кикбоксингом и перейти в профессиональный бокс. Мой дебют состоится 16 декабря в Минске", - сообщил Воровский в "Инстаграме".

В кикбоксинге Воровский провел в общей сложности 38 боев. Самый, пожалуй, запоминающийся - поединок с украинцем Игорем Ляпиным под эгидой кикбоксерской серии King of Kings в 2015 году: в середине боя эстонский боец побывал в нокдауне, но в заключительном раунде сумел вырвать победу нокаутирующим ударом.

В профессиональном боксе Воровский будет тренироваться под руководством известного белорусского специалиста Сергея Пыталева. В год Воровский планирует проводить 4-5 боев.