ВИДЕО: С кикбоксингом покончено! Воровский сменил вид спорта

Известный эстонский кикбоксер Максим Воровский (32-5) сменил вид спортивной деятельности.
"Я решил закончить с кикбоксингом и перейти в профессиональный бокс. Мой дебют состоится 16 декабря в Минске", - сообщил Воровский в "Инстаграме".
В кикбоксинге Воровский провел в общей сложности 38 боев. Самый, пожалуй, запоминающийся - поединок с украинцем Игорем Ляпиным под эгидой кикбоксерской серии King of Kings в 2015 году: в середине боя эстонский боец побывал в нокдауне, но в заключительном раунде сумел вырвать победу нокаутирующим ударом.
В профессиональном боксе Воровский будет тренироваться под руководством известного белорусского специалиста Сергея Пыталева. В год Воровский планирует проводить 4-5 боев.
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