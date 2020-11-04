04.11.2020, 00:30

ВИДЕО: С кикбоксингом покончено! Воровский сменил вид спорта

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Number One Fight Show 22.09.2018
Maxim Vorovski.Foto: Jaanus Lensment

Известный эстонский кикбоксер Максим Воровский (32-5) сменил вид спортивной деятельности.

"Я решил закончить с кикбоксингом и перейти в профессиональный бокс. Мой дебют состоится 16 декабря в Минске", - сообщил Воровский в "Инстаграме".

В кикбоксинге Воровский провел в общей сложности 38 боев. Самый, пожалуй, запоминающийся - поединок с украинцем Игорем Ляпиным под эгидой кикбоксерской серии King of Kings в 2015 году: в середине боя эстонский боец побывал в нокдауне, но в заключительном раунде сумел вырвать победу нокаутирующим ударом.

В профессиональном боксе Воровский будет тренироваться под руководством известного белорусского специалиста Сергея Пыталева. В год Воровский планирует проводить 4-5 боев.

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Dear, friends! I decided to end my kickboxing career and switch to professional boxing🥊 My debut is scheduled for December 16 in Belarus / Minsk. It is a great honor for me that Pytalev Sergey Alexandrovich will become my head coach. A man who has raised many champions in amateur boxing, as well as the WBA World Champion and the EBU European Champion. Well-known Russian manager Oleg Bogdanov will lead my boxing career. We plan to hold 4-5 fights a year. I would like to express my gratitude to my Kickboxing and Muay Thai trainers: Tony Hitrov and Mosa Chatchawan thank You for Your work. You have always been there for me. I want to thank my kickboxing Fans for Your support and NR1 FIGHT SHOW for cooperation🙏 I wish You all a good health! Follow me in the boxing ring🥊 #boxing #dream #dedication #keepfighting

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