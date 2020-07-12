ВИДЕО: Россиянин Петр Ян завоевал чемпионский пояс UFC нокаутом

На бойцовском турнире UFC 251 в Эмиратах проводились сразу три чемпионских боя. Программу титульных поединков открывало противостояние Яна с двукратным чемпионом UFC в полулегком весе Альдо.

План Яна сработал на 100 процентов

Первая половина боя проходила с переменным успехом, но начиная с третьего раунда хозяином положения в октагоне был Ян.

Развязка поединка наступила в пятом раунде. Ян сбил соперника с ног и три минуты методично колотил его у сетки. 33-летний бразилец потерял много крови. Он не оказывал никакого сопротивления и рефери прервал избиение ветерана. Ян завоевал вакантный пояс чемпиона в легчайшем весе техническим нокаутом. За победу российский боец получил в общей сложности 145 000 долларов.

"Знал, что Альдо - очень сильный противник, поэтому не стремился форсировать события, - сказал Ян в интервью после победы. - В первой половине боя старался меньше работать, чтобы соперник больше вымотался, а начиная с третьего раунда, я стал добавлять. Наш план полностью сработал. Спасибо всем, кто болел и переживал за меня".

Усман и Волкановски защитили титулы

Главным событием UFC 251 стал бой в полусреднем весе между действующим чемпионом Камару Усманом (17-1) и американцем Хорхе Масвидалем (35-14). Уроженец Нигерии победил единогласным решением судей и получил самый большой гонорар вечера - 515 000 долларов.

Еще один чемпионский бой состоялся в полулегком весе. Австралиец Александр Волкановски (22-1) защитил титул в бой-реванше с американцем Максом Холлоуэем (21-6) раздельным решением судей.