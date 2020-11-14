ВИДЕО: Российский тяжеловес Харитонов жестоко избит в Москве

Инцидент произошел в фойе спорткомплекса "Лужниках", где проходил Форум боевых искусств. Зачинщиком драки, как следует из видео, стал 32-летний экс-боец UFC Адам Яндиев (9-1), напавший на 41-летнего Руслана Абдо (1-0) - у него сломан нос.

Средневес против тяжеловеса

Затем возник конфликт Яндиева с Харитоновым. Бойцы мирно беседовали, но затем уроженец Ингушетии неожиданно нанес хук справа. Харитонов явно не ожидал такого развития события, поскольку руки у него были в карманах. По некоторым данным, бойцы обсуждали вопрос финансового долга, который Яндиев будто бы не выплатил.

"Еще надо разобраться, кто кому должен", - выкрикнул во время драки Яндиев. Средневес перевел Харитонова в партер и нанес тяжеловесу несколько ударов. Сотрудники полиции не сразу сумели растащить бойцов.

Единственное поражение в карьере Яндиев потерпел в 2018 году на турнире UFC в Москве. С тех пор он в октагон не выходил. Харитонов находится на контракте с американской организацией смешанных единоборств Bellator.

По некоторым данным, ингушский боец переболел недавно коронавирусом и решил завершить спортивную карьеру.

Харитонов госпитализирован с сотрясением мозга

В команде Харитонова заявили, что боец написал заявление в полицию и госпитализирован: "Сергей находится в больнице, у него сотрясение мозга и закрылся глаз", - приводит слова источника ТАСС. У Харитонова также сломан нос - ему предстоит операция.

Свой последний бой в октагоне ветеран провел 7 ноября. На турнире в Эмиратах Харитонов нокаутировал в первом раунде британца Оли Томпсона (21-13).