ВИДЕО: Российский тяжеловес Харитонов жестоко избит в Москве

В неприятную историю угодил в Москве 40-летний российский тяжеловес Сергей Харитонов (31-7). Известный мастер смешанных единоборств серьезно пострадал в бытовой драке и вынужден был обратиться за помощью в медицинское учреждение.
Инцидент произошел в спорткомплексе "Лужники", где проходил бойцовский турнир по смешанным единоборствам. Зачинщиком драки, как следует из видео, стал 32-летний экс-боец UFC Адам Яндиев (9-1), напавший на 41-летнего Руслана Абдо (1-0) - у него сломан нос.
Средневес против тяжеловеса
Затем в фойе возник конфликт Яндиева с Харитоновым. Сначала они мирно беседовали, но затем уроженец Ингушетии неожиданно нанес хук справа и
удар слева. Харитонов явно не ожидал такого развития события, поскольку руки у него были в карманах. Бойцы, как утверждают источники, обсуждали вопрос финансового долга, который Яндиев будто бы не выплатил.
"Еще надо разобраться, кто кому должен", - неоднократно выкрикивал во время драки Яндиев. Используя фактор внезапности, средневес перевел Харитонова в партер и нанес тяжеловесу несколько ударов. Сотрудники полиции не сразу сумели растащить бойцов.
Единственное поражение в карьере Яндиев потерпел в 2018 году на турнире UFC в Москве. С тех пор он в октагон не выходил. Харитонов находится на контракте с американской организацией смешанных единоборств Bellator.
По некоторым данным, ингушский боец переболел недавно коронавирусом и решил завершить спортивную карьеру.
Харитонов госпитализирован с сотрясением мозга
В команде Харитонова заявили, что боец написал заявление в полицию и госпитализирован: "Сергей находится в больнице, у него сотрясение мозга и закрылся глаз", - приводит слова источника ТАСС. У Харитонова также сломан нос - ему предстоит операция.
Характер травм, полученных Харитоновым, позволяет говорить об использовании Яндиевым в ходе драки постороннего предмета. Пострадавший первым Абдо утверждает, что в руках у ингушского бойца был кастет.
Свой последний бой в октагоне Харитонов провел 7 ноября. На турнире в Эмиратах он нокаутировал в первом раунде британца Оли Томпсона (21-13).
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