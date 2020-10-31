ВИДЕО: Российский боксер улетел в глубокий нокаут и потерял сознание

Поединок проходил с большим преимуществом Мисюры. На исходе второй минуты боя Пашалиев прозевал правый боковой от соперника и улетел под канаты.

Пашалиев пропустил очень сильный удар и оказался в глубоком нокауте. На некоторое время он даже потерял сознание. Несколько минут боксера приводили в чувство на ринге. После оказания первой медицинской помощи его пришлось госпитализировать.

Интересно, что в середине сентября Пашалиев уже побывал в глубоком нокауте на боксерском турнире в Екатеринбурге, но всего лишь через полтора месяца он снова решил выйти на ринг.

Тут, естественно, возникают вопросы как к самому боксеру, так и к организаторам московского турнира. Понятно, что Пашалиев хотел подзаработать. Сколько он мог получить за бой? Максимум - 1000 евро. Но такая погоня за деньгами может в любой момент закончиться в инвалидном кресле.