ВИДЕО: Российский боец UFC устроил массовую драку на свадьбе

Конфликт произошел на почве алкоголя. Как сообщает Telegram-канал Baza, на столах не было спиртных напитков, а спортсмен хотел выпить, поэтому принес их с собой.

К Антигулову несколько раз подходили с просьбой убрать алкоголь, но он отказывался. Антигулов (на видео в синем свитере) напал на одного из гостей, но ему тут же дали сдачи. Завязалась массовая драка. Инцидент удалось погасить без привлечения полиции.

Последние годы Антигулов выступает в американском промоушене UFC. Первые 2 боя полутяжеловес выиграл, но затем проиграл 4 поединка подряд.