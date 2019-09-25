ВИДЕО: Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле. Их смогла разнять только Росгвардия

В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле. Между некоторыми из них завязалась драка.

"Братух, когда боксеры дерутся, – бронежилет не поможет, я как член Федерации бокса России тебе это говорю!" Мы публикуем видео из холла отеля "Хайят", где члены российской Федерации бокса устроили шумную вечеринку, переросшую в конфликт. Видео снял один из участников скандала. pic.twitter.com/FhdUlY5gbF — baza (@bazabazon) 25 сентября 2019 г.





Сообщается, что боксеры угрожали сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах. Один из спортсменов сообщил, что он бывший боец спецназа ФСБ.

Напоминаем, в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября проходил чемпионат мира по боксу среди любителей.