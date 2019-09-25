25.09.2019, 15:54
ВИДЕО: Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле. Их смогла разнять только Росгвардия
Российские боксеры устроили пьяный дебош в отеле "Хайят" на чемпионате мира в Екатеринбурге. Их пришлось разнимать бойцам Росгвардии. Об этом сообщает телеграм-канал Baza.
В ночь с 19 на 20 сентября представители Федерации бокса России собрались в баре при отеле. Между некоторыми из них завязалась драка.
Сообщается, что боксеры угрожали сотрудникам, приехавшим в шлемах и бронежилетах. Один из спортсменов сообщил, что он бывший боец спецназа ФСБ.
Напоминаем, в Екатеринбурге с 7 по 21 сентября проходил чемпионат мира по боксу среди любителей.
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