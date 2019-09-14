ВИДЕО: Промо самого дорого боя Альвареса с русским чемпионом
Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес перепрыгнет сразу на две весовые категории ради боя против чемпиона WBО в полутяжелом дивизионе Сергея Ковалева.
Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес перепрыгнет сразу на две весовые категории ради боя против чемпиона WBО в полутяжелом дивизионе Сергея Ковалева.
Топовый поединок пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе. Команда Альвареса уже подготовила промо этого супер-события в мире бокса:
Listos para escribir el próximo capítulo de la historia. 🏆🏆🏆🏆 4x World Champion. #CaneloKovalev— Canelo Alvarez (@Canelo) September 13, 2019
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Ready to write the next chapter in history. 🏆🏆🏆🏆 4x World Champion. #CaneloKovalev @DAZN_USA pic.twitter.com/Z6XOyR30fp
По информации обозревателя Майка Коппинджера, россиянин заработает 12 млн долларов. Отмечается, что часть суммы пойдет промоутерам из Main Event, а часть — представителям компании Top Rank.
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