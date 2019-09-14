14.09.2019, 14:44

ВИДЕО: Промо самого дорого боя Альвареса с русским чемпионом


rus.delfi.ee
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Сергей Ковалев
Сергей КовалевФото: shopkrusher.ru

Чемпион WBA в среднем весе Сауль Альварес перепрыгнет сразу на две весовые категории ради боя против чемпиона WBО в полутяжелом дивизионе Сергея Ковалева.

Топовый поединок пройдет 2 ноября в Лас-Вегасе. Команда Альвареса уже подготовила промо этого супер-события в мире бокса:


По информации обозревателя Майка Коппинджера, россиянин заработает 12 млн долларов. Отмечается, что часть суммы пойдет промоутерам из Main Event, а часть — представителям компании Top Rank.

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