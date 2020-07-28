ВИДЕО: Пошел разнимать драку, а нарвался на смертельный удар боксера

Свидетели утверждают, что Старцев, Ворогушина и еще одна женщина приставали ночью к мужчине, за которого заступился отдыхавший в баре 40-летний Павел Рохлов, сообщает "Чемпионат".

В ходе конфликта Рохлов ударил кикбоксершу. В ответ Старцев нанес мощный удар сзади - Рохлов (на видео он в белой рубашке) сильно ударился головой об асфальт и скончался.

По подозрению в совершении преступления задержан 38-летний боксер. Старцеву вменяют умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть человека. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. Ворогушину полиция отпустила.