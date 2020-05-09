ВИДЕО: Питерский тренер по ММА избил в Крыму из-за маски продавщицу

Инцидент произошел в поселке Новый Свет. Сотрудница магазина обратилась к мужчине и его спутнице с просьбой надеть средство индивидуальной защиты. В противном случае их отказывались обслуживать.

Словесная перепалка, в ходе которой мужчина плюнул продавщице в лицо, переросла на улице в потасовку

"Он стал кричать и плюнул мне в лицо. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями. В госпитализации отказали из-за ситуации с коронавирусом. Я все понимаю – это вынужденная мера. Сейчас я дома на больничном", - сказала пострадавшая.

Продавщица написала заявление в полицию. Конфликт попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Нападавшим оказался тренер по смешанным единоборствам из Петербурга.