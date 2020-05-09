ВИДЕО: Питерский тренер избил в Крыму из-за маски продавщицу

Инцидент произошел в поселке Новый Свет. Сотрудница магазина обратилась к мужчине и его спутнице с просьбой надеть средство индивидуальной защиты. В противном случае их отказывались обслуживать.

Словесная перепалка, в ходе которой мужчина плюнул продавщице в лицо, переросла на улице в потасовку

"Он стал кричать и плюнул мне в лицо. Я кинула им под ноги банку с консервированными помидорами. Он начал бить меня кулаком по лицу, по голове, бил ногами, коленями. В госпитализации отказали из-за ситуации с коронавирусом. Я все понимаю – это вынужденная мера. Сейчас я дома на больничном", - сказала пострадавшая.

Продавщица написала заявление в полицию. Конфликт попал в поле зрения камер видеонаблюдения. Нападавшим оказался тренер по смешанным единоборствам из Петербурга.

Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Важные телефонные номера: 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный) 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный) 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа) 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)

Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!