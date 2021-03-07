ВИДЕО: Петр Ян нанес запрещенный удар и потерял чемпионский пояс

28-летний Ян был близок к победе, поскольку полностью доминировал во второй половине боя. На последней минуте четвертого раунда россиянин ударом колена потряс соперника. Стерлинг несколько минут приходил в чувство, но продолжить поединок не смог. Ян был дисквалифицирован, а чемпионский пояс получил Стерлинг.

ألجيمين ستيرلينغ يهزم بيوتر يان بعد أن سدد يان ركبة غير قانونية لستيرلينغ لينتهي النزال DQ و يتوج بلقب وزن الديك .. #UFC259 pic.twitter.com/8A0LSME4td — UFC Arab (@UFC_Arabs) March 7, 2021

В главном бою UFC 259 чемпион полутяжелого дивизиона поляк Ян Блахович (28-8) единогласным решением судей нанес первое поражение в карьере нигерийцу Исраэлю Адесанья (20-1).

В со-главном бою вечера бразильянка Аманда Нуньес (21-4) в первом раунде победила болевым приемом австралийку Меган Андерсон (11-5) и защитила звание чемпионки в полулегком весе.