ВИДЕО: Обидчик Смолдарева улетел в глубокий нокаут

В Лодзи прошел бойцовский вечер ACA 114, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона организации в тяжелом весе между хозяином октагона Даниэлем Омельянчуком (24-10) и американцем Тони Джонсоном (14-5).
На пути к чемпионскому бою 38-летний Омельянчук в ноябре прошлого года нокаутировал в первом раунде эстонского тяжеловеса Дениса Смолдарева (14-7), однако в Лодзи упорной борьбы не получилось.
На второй минуте поединка 34-летний Джонсон сокрушил соперника тяжелым ударом в челюсть и провел добивание. Джонсон, к слову сказать, в прошлом году также победил Смолдарева в первом раунде.
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