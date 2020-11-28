28.11.2020, 00:10

ВИДЕО: Обидчик Смолдарева улетел в глубокий нокаут

 (1)
EST
ВИДЕО: Обидчик Смолдарева улетел в глубокий нокаут
Tony Johnson vs Daniel Omielanczukimago images/Newspix

В Лодзи прошел бойцовский вечер ACA 114, главным событием которого стал бой за вакантный титул чемпиона организации в тяжелом весе между хозяином октагона Даниэлем Омельянчуком (24-10) и американцем Тони Джонсоном (14-5).

На пути к чемпионскому бою 38-летний Омельянчук в ноябре прошлого года нокаутировал в первом раунде эстонского тяжеловеса Дениса Смолдарева (14-7), однако в Лодзи упорной борьбы не получилось.

На второй минуте поединка 34-летний Джонсон сокрушил соперника тяжелым ударом в челюсть и провел добивание. Джонсон, к слову сказать, в прошлом году также победил Смолдарева в первом раунде.

Читайте также: