ВИДЕО: Невероятно! Средневес Исмаилов избил тяжеловеса Емельяненко

Фаворитом боя у букмекеров считался 38-летний Емельяненко, который на взвешивании оказался на 23 килограмма тяжелее соперника. Шанс 34-летнего Исмаилова, по оценке экспертов, был в борьбе. И он им воспользовался сполна.

Досрочная победа в конце третьего раунда

Несмотря на внушительную разницу в весе, Исмаилов очень активно начал бой. Уже в дебюте первого раунда он перевел Емельяненко в партер, где нанес ему серию тяжелых ударов.

Во второй пятиминутке Мага сделал еще один перевод и продолжал доминировать в клетке.

В третьем раунде Исмаилов сумел бросить тяжеловеса через себя. Средневес методично колотил соперника и разбил в кровь лицо Емельяненко. Рефери остановил бой - убедительная победа Исмаилова!

Исмаилов сломал сопернику нос

Емельяненко готовился к поединку в Чечне, однако на фоне соперника он выглядел очень бледно - Исмаилов наглядно показал все его слабые стороны.

Емельяненко потерпел первое поражение после освобождения в 2016 году из колонии - тяжеловес отбывал срок за изнасилование домработницы. После боя Емельяненко был направлен в больницу, где у него диагностировали перелом носа.

Следующее бойцовское представление сильнейшего российского промоушена АСА пройдет в Сочи 8 августа. В рамках этого вечера запланирован бой эстонского тяжеловеса Дениса Смолдарева с чеченцем Алиханом Вахаевым.