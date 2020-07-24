ВИДЕО: Невероятно! Средневес Исмаилов избил тяжеловеса Емельяненко

В Сочи прошло бойцовское представление АСА 107, главным событием которого стал поединок двух российских бойцов смешанных единоборств - тяжеловес Александр Емельяненко (28-8) дрался со средневесом Магомедом Исмаиловым (16-2).
Фаворитом боя у букмекеров считался 38-летний Емельяненко, который на взвешивании оказался на 23 килограмма тяжелее соперника. Шанс 34-летнего Исмаилова, по оценке экспертов, был в борьбе. И он им воспользовался сполна.
Досрочная победа в конце третьего раунда
Несмотря на внушительную разницу в весе, Исмаилов очень активно начал бой. Уже в дебюте первого раунда он перевел Емельяненко в партер, где нанес ему серию тяжелых ударов.
Во второй пятиминутке Мага сделал еще один перевод и продолжал доминировать в клетке.
В третьем раунде Исмаилов сумел бросить тяжеловеса через себя. Средневес методично колотил соперника и разбил в кровь лицо Емельяненко. Рефери остановил бой - убедительная победа Исмаилова!
Исмаилов сломал сопернику нос
Емельяненко готовился к поединку в Чечне, однако на фоне соперника он выглядел очень бледно - Исмаилов наглядно показал все его слабые стороны.
Емельяненко потерпел первое поражение после освобождения в 2016 году из колонии - тяжеловес отбывал срок за изнасилование домработницы. После боя Емельяненко был направлен в больницу, где у него диагностировали перелом носа.
Следующее бойцовское представление сильнейшего российского промоушена АСА пройдет в Сочи 8 августа. В рамках этого вечера запланирован бой эстонского тяжеловеса Дениса Смолдарева с чеченцем Алиханом Вахаевым.
«В инстаграме они выглядели более устрашающе»
О чем говорил друг с женой Норкина за несколько дней до её смерти
Он сделал потайное окно в полу кухни. Гениальность идеи поразила
Змея напала на ребенка на набережной в Петербурге