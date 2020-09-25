ВИДЕО: Нервным лучше не смотреть. Брутальный нокаут года
Вечер профессионального бокса в Майами был отмечен брутальным нокаутом в весовой категории до 53,4 кг.
Вечер профессионального бокса в Майами был отмечен брутальным нокаутом в весовой категории до 53,4 кг.
22-летний никарагуанец Мелвин Лопес (24-1) в первом раунде одержал досрочную победу над 30-летним колумбийским боксером легчайшего веса Эйсоном Варгасом (17-5).
Другой впечатляющий нокаут несколько дней назад был зафиксирован в Лас-Вегасе, где американский легковес Брайан Луа (6-0) уложил чилийца Луиса Норамбуэна (4-7).
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