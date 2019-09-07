ВИДЕО: Непобедимый! Хабиб задушил Порье в третьем раунде

В Абу-Даби прошло бойцовское шоу UFC 242. В главном бою вечера действующий чемпион в легком весе Хабиб Нурмагомедов победил временного чемпиона американца Дастина Порье удушающим приемом.
30-летний россиянин доминировал в стартовом раунде. Во второй пятиминутке Порье нанес несколько чувствительных ударов, но Хабиб перевел соперника в партер. В третьем раунде американец пытался задушить россиянина "гильотиной", однако Нурмагомедов сумел переломить ход поединка в свою пользу.
28 боев без поражений
Поединок с Порье стал для Хабиба первым после 9-месячной дисквалификации за прошлогоднюю драку с командой Конора Макгрегора. Нурмагомедов успешно провел вторую защиту чемпионского титула и получил от организаторов за яркий бой бонус 50 000 долларов.
Дагестанский мастер смешанных единоборств продолжает оставаться непобедимым бойцом, выиграв все 28 проведенных боев. Его победная серия в UFC насчитывает 12 побед - по этому показателю Хабиб сравнялся с 35-летним американцем Тони Фергюсоном (25-3), с которым он может провести следующий бой. Лучшую победную серию в UFC имеют только 5 бойцов - Андерсон Сильва (16), Макс Холлоуэй (13), Деметриус Джонсон (13), Джон Джонс (13) и Джордж Сент-Пьер (13).
Макгрегор - балабол
Интересно, что по окончании боя в Абу-Даби Макгрегор напомнил о себе, выразив желание провести поединок с Нурмагомедовым. "Назначайте мой матч-реванш в Москве", - такое сообщение оставил он в "Твиттере".
Однако в планах Хабиба поединок с ирландцем не стоит. После боя с Порье он надел футболку соперника, пообещав отдать вырученные на аукционе деньги в благотворительный фонд американского бойца. В своей речи в октагоне Хабиб назвал ирландца "балаболом":
"Между нами с Порье столько уважения по сравнению с прошлым боем. Вы знаете, что там был за балабол. Было много сумасшествия, но я хочу все забыть".
Кадыров поддерживал российских бойцов
На турнире в Абу-Даби выступали еще несколько российских бойцов. Если не считать выступление Хабиба, то самый запоминающийся бой из них провел Муслим Салихов. В первом раунде он нокаутировал канадца Нордина Талеба и получил бонус 50 000 долларов.
Российских бойцов на UFC 242 в Абу-Даби поддерживал глава Чечни Рамзан Кадыров.
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