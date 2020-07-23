ВИДЕО: Непобедимый боксер раскрыл секрет нокаутирующего удара

Средневес раскрыл секрет успеха. На тренировке в качестве груши он использует свою девушку, которую подвешивает вниз головой. Судя по реакции второй половинки боксера, такой массаж ей нравится, отмечает "Обозреватель".



Последний бой Берланга провел в Лас-Вегасе пару дней назад. Его соперником был 29-летний соотечественник Эрик Мун (11-3). Поединок завершился досрочной победой Берланги на 62-й секунде боя.

Рекорд по количеству побед нокаутом в первом раунде принадлежит йеменскому боксеру Али Райми. За четыре года на профессиональном ринге (2011-2015) он выиграл на родине все 25 боев досрочно, причем 21 поединок подряд - в первом раунде. Можно, конечно, порассуждать, об уровне его соперников, но факт остается фактом. К сожалению, жизнь боксера наилегчайшего веса прервала трагедия. Райми погиб в 2015 году на родине во время бомбежки в возрасте 41 года.