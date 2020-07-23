23.07.2020, 21:20

ВИДЕО: Непобедимый боксер массажирует свою девушку на тренировке


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ВИДЕО: Непобедимый боксер массажирует свою девушку на тренировке
Edgar BerlangaAFP

23-летний американский боксер пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга является обладателем впечатляющей серии. Все 14 проведенных боев он выиграл досрочно в первом раунде.

Средневес раскрыл секрет успеха. На тренировке в качестве груши он использует свою девушку, которую подвешивает вниз головой. Судя по реакции второй половинки боксера, такой массаж ей нравится, отмечает "Обозреватель".

Последний бой Берланга провел в Лас-Вегасе пару дней назад. Его соперником был 29-летний соотечественник Эрик Мун (11-3). Поединок завершился досрочной победой Берланги на 62-й секунде боя.

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