ВИДЕО: Непобедимый боксер массажирует свою девушку на тренировке

23-летний американский боксер пуэрториканского происхождения Эдгар Берланга является обладателем впечатляющей серии. Все 14 проведенных боев он выиграл досрочно в первом раунде.
Средневес раскрыл секрет успеха. На тренировке в качестве груши он использует свою девушку, которую подвешивает вниз головой. Судя по реакции второй половинки боксера, такой массаж ей нравится, отмечает "Обозреватель".
Последний бой Берланга провел в Лас-Вегасе пару дней назад. Его соперником был 29-летний соотечественник Эрик Мун (11-3). Поединок завершился досрочной победой Берланги на 62-й секунде боя.
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