ВИДЕО: Немков нокаутировал обидчика Емельяненко. Это было красиво

Поединок Немков - Бейдер был главным событием бойцовского представления Bellator 244 в американском Анкасвилле. У этого боя был свой подтекст. Полтора года назад Бейдер нокаутировал за 35 секунд легендарного Федора Емельяненко (39-6) и завоевал чемпионский пояс Bellator в тяжелом весе.

За явным преимуществом

Накануне боя Немков неоднократно говорил, что постарается взять реванш за поражение своего соотечественника и тренера. Российскому бойцу это с блеском удалось.

Первый раунд прошел в равной борьбе. В середине второй пятиминутки Немков провел красивый хай-кик, сбив Бейдера с ног. Последовало многоударное добивание. Американец несколько раз поднимался и убегал, но Немков все же добил Бейдера и забрал у него чемпионский пояс. О характере боя полутяжеловесов лучше всего говорит статистика ударов: 50-7 в пользу россиянина.

"Я хотел заставить Бейдера работал вторым номером - такой рисунок боя ему не очень нравится. Наш план полностью сработал и принес свои плоды. После удара в голову начал добивание. Удивлен, что судья долго не останавливал бой - я уронил соперника три раза", - сказал по окончании поединка Немков.

Из самбо в ММА

Немков - уроженец Белгорода. В смешанные единоборства он пришел из боевого самбо, где становился чемпионом Европы и мира. На одном из турниров чемпионский пояс ему вручал президент России Владимир Путин.

Bellator считается второй по силе лигой смешанных единоборств после UFC. Немков стал пятым российским бойцом, завоевавшим чемпионский пояс организации. Раньше такого успеха добивались тяжеловесы Александр Волков (2012) и Виталий Минаков (2013), средневес Александр Шлеменко (2013) и полусредневес Андрей Корешков (2015).

Молдавский выиграл битву тяжеловесов

В рамках Bellator 244 состоялось еще одно российско-американское противостояние: 28-летний тяжеловес Валентин Молдавский (10-1) сразился с 44-летним ветераном смешанных единоборств Роем Нельсоном (23-19).

Молдавский доминировал на протяжении всех трех раундов (статистика выброшенных ударов 90-17). Российский тяжеловес победил единогласным решением судей.