ВИДЕО: Названы дата и следующий соперник Хабиба

Действующий чемпион UFC в легкой весовой категории Хабиб Нурмагомедов (28-0) следующий поединок проведет с американцем Тони Фергюсоном (25-3). Информацию о подписании контракта на бой подтвердил менеджер дагестанского борца Али Абдельазиз.
Нурмагомедов и Фергюсон сразятся в Бруклине 18 апреля. "Чемпион подписал соглашение на поединок против Тони Фергюсона. Орел приземлится в Бруклине 18 апреля. Это всё для фанатов", — написал Абдельазиз в "Твиттере" и прикрепил к посту фотографию контракта.
Нурмагомедов и Фергюсон должны были впервые встретиться еще в 2015 году, но этот бой был отменен из-за травмы Хабиба. Позже противостояние двух бойцов анонсировалось еще несколько раз, однако соперники так и не сошлись в октагоне.
31-летний Нурмагомедов последний бой провел в сентябре, когда защитил чемпионский титул UFC в легком весе, победив американца Дастина Порье.
35-летний Фергюсон ранее владел чемпионским титулом в легком весе. На UFC 229, когда Хабиб задушил Макгрегора, Фергюсон провел очень зрелищный поединок против своего соотечественика Энтони Петтиса. Побывав в нокдауне, Тони смог переломить ход поединка и досрочно завершить бой. Эта схватка была признана "Лучшим боем года".
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