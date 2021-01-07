07.01.2021, 15:45

ВИДЕО: Назван лучший нокаут 2020 года на боксерском ринге

 (2)
EST
ВИДЕО: Назван лучший нокаут 2020 года на боксерском ринге
Alexander Povetkin imago images / Focus Images

Популярный боксерский ресурс BoxingScene назвал лучший нокаут 2020 года. Лауреатом признан нокаутирующий удар российского супертяжеловеса Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом.

Фаворитом августовского поединка считался Уайт. В четвертом раунде он дважды отправлял Поветкина в нокдаун. Однако в следующем раунде россиянин шокировал британца нокаутирующим ударом в челюсть.

Любители бокса с нетерпением ждали ноябрьский бой-реванш супертяжеловесов, но 41-летний Поветкин заболел коронавирусом и поединок был перенесен на более поздний срок.

Читайте также: