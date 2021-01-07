ВИДЕО: Назван лучший нокаут 2020 года на боксерском ринге

Фаворитом августовского поединка считался Уайт. В четвертом раунде он дважды отправлял Поветкина в нокдаун. Однако в следующем раунде россиянин шокировал британца нокаутирующим ударом в челюсть.

WHAT AN UPSET! Alexander Povetkin wipes out Dillian Whyte after being dropped earlier in the fight 😳 #WhytePovetkin pic.twitter.com/onAbi6JRoK — SportingMatrix (@Sporting_Matrix) August 22, 2020

Любители бокса с нетерпением ждали ноябрьский бой-реванш супертяжеловесов, но 41-летний Поветкин заболел коронавирусом и поединок был перенесен на более поздний срок.