ВИДЕО: Назван лучший нокаут 2020 года на боксерском ринге

Популярный боксерский ресурс BoxingScene назвал лучший нокаут 2020 года. Лауреатом признан нокаутирующий удар российского супертяжеловеса Александра Поветкина в бою с британцем Диллианом Уайтом.
Фаворитом августовского поединка считался Уайт. В четвертом раунде он дважды отправлял Поветкина в нокдаун. Однако в следующем раунде россиянин шокировал британца нокаутирующим ударом в челюсть.
Любители бокса с нетерпением ждали ноябрьский бой-реванш супертяжеловесов, но 41-летний Поветкин заболел коронавирусом и поединок был перенесен на более поздний срок.
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