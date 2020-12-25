ВИДЕО: Массовая драка российских бойцов на ринге

Бойцовский турнир в Москве по смешанным единоборствам завершился большим скандалом. По его окончании в клетке вспыхнула кулачная схватка между двумя известными российскими бойцами Магомедом Исмаиловым (17-2) и Владимиром Минеевым (14-1), которые присутствовали на турнире в качестве почетных гостей.
34-летний Исмаилов, победивший в последних боях Александра Емельяненко и Ивана Штыркова, первым ринулся в атаку, тут же подоспело его окружение, но 30-летний Минеев оказался смелым парнем и принял вызов.
Драка в прямом эфире
Драка быстро приняла массовый характер. "Друзья, мы в прямом эфире. Не позорьте Москву! На нас смотрит весь мир", - взывал к участникам кулачной схватки ведущий вечера.
Оба бойца в ходе драки получили рассечения. Когда конфликт удалось погасить, ее инициатор Исмаилов был доставлен для объяснений в полицию.
Минеев обвинил Исмаилова в трусости
Конфликт Исмаилова с Минеевым носит затяжной характер. В 2018 году их бой завершился вничью. Прошло свыше двух лет, но договориться о реванше стороны не могут. Минеев публично обвинил Исмаилова в трусости, что, вполне понятно, не понравилось дагестанскому бойцу.
Кулачная потасовка Исмаилова с Минеевым - не первый инцидент за последнее время, вызвавший большой резонанс в бойцовском сообществе. В конце ноября ингуш Адам Яндиев напал в фойе спорткомплекса "Лужники" на тяжеловеса Сергея Харитонова.
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