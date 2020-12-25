ВИДЕО: Массовая драка российских бойцов на ринге

34-летний Исмаилов, победивший в последних боях Александра Емельяненко и Ивана Штыркова, первым ринулся в атаку, тут же подоспело его окружение, но 30-летний Минеев оказался смелым парнем и принял вызов.

Драка в прямом эфире

Драка быстро приняла массовый характер. "Друзья, мы в прямом эфире. Не позорьте Москву! На нас смотрит весь мир", - взывал к участникам кулачной схватки ведущий вечера.

Оба бойца в ходе драки получили рассечения. Когда конфликт удалось погасить, ее инициатор Исмаилов был доставлен для объяснений в полицию.

Минеев обвинил Исмаилова в трусости

Конфликт Исмаилова с Минеевым носит затяжной характер. В 2018 году их бой завершился вничью. Прошло свыше двух лет, но договориться о реванше стороны не могут. Минеев публично обвинил Исмаилова в трусости, что, вполне понятно, не понравилось дагестанскому бойцу.

Кулачная потасовка Исмаилова с Минеевым - не первый инцидент за последнее время, вызвавший большой резонанс в бойцовском сообществе. В конце ноября ингуш Адам Яндиев напал в фойе спорткомплекса "Лужники" на тяжеловеса Сергея Харитонова.

😱🔥 Минеев и Исмаилов устроили массовую драку на Fight Nights. В клетку зашла даже полиция 👮‍♂️



👊 После одного из поединков турнира Минеев забрал микрофон и вызвал Исмаилова, обвинив Магу в трусости. Все закончилось массовой потасовкой прямо на месте 🧨 pic.twitter.com/hKvWZceqVm — Матч ТВ (@MatchTV) December 24, 2020