04.10.2020, 01:00

ВИДЕО: Манзоло проиграл одноклубнику Конора единогласным решением

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Charlie Ward vs Andrei Manzolo
Charlie Ward vs Andrei ManzoloInstagram

36-летний эстонский средневес Андрей Манзоло (23-9) проиграл бой на турнире смешанных единоборств Bellator Euro Series 9 ирландцу Чарли Уорду (9-4).

Американский промоушен Bellator считается второй по силе лигой смешанных единоборств после UFC. В отличие от других боев основного карда, эстонско-ирландское противостояние зрелищностью не отличалось.

Три раунда в партере

Фаворитом поединка в Италии считался 39-летний Уорд. Большинство побед он одержал нокаутом, один из которых имел для его соперника трагические последствия. Однако в Милане бойцы, словно сговорившись, практически все три раунда провели в партере.

Если в стартовой пятиминутке Манзоло пару минут занимал доминирующую позицию и имел небольшой перевес, то два других раунда прошли с большим преимуществом Уорда. Эстонский средневес предпринимал усилия выйти из под контроля соперника, но опытный ирландец, за плечами которого опыт выступления в UFC, гасил все попытки. Одноклубник Конора Макгрегора выиграл поединок в Милане единогласным решением судей - 29:28, 29:28, 29:28.

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Манзоло провел второй бой под эгидой Bellator. Год назад он проиграл в Лондоне удушающим приемом британцу Кенту Кауппинену в первом раунде.

С переменным успехом

Поединок в Милане - третий для Манзоло в текущем году. С учетом непростой эпидемиологической ситуации в мире - это само по себе уже определенное достижение.

В феврале он потерпел неожиданное поражение в Таллинне на первой минуте от Дмитрия Иванова (5-6), а через неделю завоевал пояс в британском промоушене, выиграв в первом раунде у представителя Уэльса Дэвида Раунда (16-24).

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