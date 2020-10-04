ВИДЕО: Манзоло проиграл одноклубнику Конора единогласным решением

Американский промоушен Bellator считается второй по силе лигой смешанных единоборств после UFC. В отличие от других боев основного карда, эстонско-ирландское противостояние зрелищностью не отличалось.

Три раунда в партере

Фаворитом поединка в Италии считался 39-летний Уорд. Большинство побед он одержал нокаутом, один из которых имел для его соперника трагические последствия. Однако в Милане бойцы, словно сговорившись, практически все три раунда провели в партере.

Если в стартовой пятиминутке Манзоло пару минут занимал доминирующую позицию и имел небольшой перевес, то два других раунда прошли с большим преимуществом Уорда. Эстонский средневес предпринимал усилия выйти из под контроля соперника, но опытный ирландец, за плечами которого опыт выступления в UFC, гасил все попытки. Одноклубник Конора Макгрегора выиграл поединок в Милане единогласным решением судей - 29:28, 29:28, 29:28.

👊💥 @RelentlessWard with some vicious ground & pound in round two.



Watch #BellatorMilan LIVE & FREE via our YouTube channel now!

▶️ https://t.co/xdmQMDjkgP pic.twitter.com/mOh7c5qdkg — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 3, 2020

.@Predator_Est does his best to get to his feet but @RelentlessWard was having none of it!



The #BellatorMilan main card continues LIVE on The Official Bellator YouTube channel in the U.S. and with @Channel5_TV in the U.K. NOW.

👀 https://t.co/xdmQMDjkgP pic.twitter.com/gz56lMtuQw — BellatorMMA (@BellatorMMA) October 3, 2020



Манзоло провел второй бой под эгидой Bellator. Год назад он проиграл в Лондоне удушающим приемом британцу Кенту Кауппинену в первом раунде.

С переменным успехом

Поединок в Милане - третий для Манзоло в текущем году. С учетом непростой эпидемиологической ситуации в мире - это само по себе уже определенное достижение.

В феврале он потерпел неожиданное поражение в Таллинне на первой минуте от Дмитрия Иванова (5-6), а через неделю завоевал пояс в британском промоушене, выиграв в первом раунде у представителя Уэльса Дэвида Раунда (16-24).