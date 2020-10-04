ВИДЕО: Манзоло проиграл одноклубнику Конора единогласным решением

36-летний эстонский средневес Андрей Манзоло (23-9) проиграл бой на турнире смешанных единоборств Bellator Euro Series 9 ирландцу Чарли Уорду (9-4).
Американский промоушен Bellator считается второй по силе лигой смешанных единоборств после UFC. В отличие от других боев основного карда, эстонско-ирландское противостояние зрелищностью не отличалось.
Три раунда в партере
Фаворитом поединка в Италии считался 39-летний Уорд. Большинство побед он одержал нокаутом, один из которых имел для его соперника трагические последствия. Однако в Милане бойцы, словно сговорившись, практически все три раунда провели в партере.
Если в стартовой пятиминутке Манзоло пару минут занимал доминирующую позицию и имел небольшой перевес, то два других раунда прошли с большим преимуществом Уорда. Эстонский средневес предпринимал усилия выйти из под контроля соперника, но опытный ирландец, за плечами которого опыт выступления в UFC, гасил все попытки. Одноклубник Конора Макгрегора выиграл поединок в Милане единогласным решением судей - 29:28, 29:28, 29:28.
Манзоло провел второй бой под эгидой Bellator. Год назад он проиграл в Лондоне удушающим приемом британцу Кенту Кауппинену в первом раунде.
С переменным успехом
Поединок в Милане - третий для Манзоло в текущем году. С учетом непростой эпидемиологической ситуации в мире - это само по себе уже определенное достижение.
В феврале он потерпел неожиданное поражение в Таллинне на первой минуте от Дмитрия Иванова (5-6), а через неделю завоевал пояс в британском промоушене, выиграв в первом раунде у представителя Уэльса Дэвида Раунда (16-24).
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