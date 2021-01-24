ВИДЕО: Макгрегор обещал победить Порье за 60 секунд, а улетел в нокаут

Накануне боя 32-летний Макгрегор в свойственной ему манере пообещал расправиться с ровесником за 60 секунд. Однако бой начался совсем не так, как планировал Конор. На исходе первой минуты боя он был прижат к сетке в партере.

Неожиданная развязка

В стойке Макгрегор выглядел гораздо убедительнее и сильнее Порье. Победа ирландца была, как многим казалось, вопросом времени.

Конор доминировал и в начале второго раунда, но пропустив пару ударов, он поплыл. Порье сбил соперника с ног и провел добивание. Прямо скажем, развязка боя легковесов получилась очень неожиданной.

Американец взял убедительный реванш у Макгрегора за поражение в 2014 году - тогда Конор выиграл бой в первом раунде.

В послематчевом интервью на ринге Конор посетовал на длительное отсутствие практики, но завершать карьеру он пока не планирует.

Хабиб вернется?

В со-главном бою 34-летний американец Майкл Чендлер (22-5) нокаутировал в середине первого раунда 30-летнего новолзеландца Дэна Хукера (20-10).

Многократный чемпион Bellator в легком весе Чендлер проводил первый бой в UFC. Дебют получился эффектный. Исход поединка предопределили два удара Чендлера в печень и челюсть.

Накануне бойцовского турнира в Абу-Даби сенсационное заявление сделал глава организации Дана Уайт. По его словам, завершивший карьеру чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов (29-0) может вернуться в клетку для проведения боя с одним из победителей UFC 257. По крайней мере, бойцовский промоушен попытается организовать такой поединок с участием россиянина.

После проведения турнира Уайт высказался на эту тему так: "С Хабибом точно пообщаемся, захочет ли он защищать свой титул. Но я настаивать не буду. Хватит. Он сказал, что нужно быть честным с собой", — сказал Уайт на пресс-конференции.

Помимо Порье и Чендлера, бонус 50 000 долларов получил 30-летний узбекский средневес Махмуд Мурадов (25-6), нокаутировавший в третьем раунде 32-летнего американца Эндрю Санчеса (12-6).